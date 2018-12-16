Норвегія призупиняє будівництво СЕС в Україні

Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:11

Ну если уже решили посмотреть на графики то уж давайте смотреть, и учитывая, что сейчас для СЭС как бы не сезон давайте возьмем август, например 16.08.2019, так вот ночью ВДЕ 222, а вот днем 1200 т.е. в шесть раз поднялось, но имеется конкретная проблема, после 16 часов начинается конкретное падение генерации в 16 - 833, а в 18 уже только 382 и до 109 в 20,00. А вот потребление выходит в пик в 21,00 и знаете кто в это время шуршит? А вот вам и ответ - ГЕС и ГАЕС. это по поводу балансировки нагрузки и нужна она для СЭС или не нужна ответ напрашивается - очень сильно нужна. Но значете какая самая большая печаль, это что вкладывая деньги в СЭС государство не вкладывает (низкие цены на закупку е/е от тех же АЭС чт оим не дает получить прибыль для модернизации) в АЭС, ГЕС, ТЕС и лет через 10-15 пойдут выведения блоков из эксплуатации, а замены им нету. И вот тогда начнется самое веселье.