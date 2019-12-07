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Кількість готівки в обігу
зменшилася на 10 мільярдів гривень

Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:49

Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку України підрахували, що готівки в обігу стало на 10 мільярдів гривень менше, ніж на початку року.

Дивися повний текст Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:50

кто-то спрятал денежку и скупит валюту на минимуме!когда появятся новые 1000гр в свободном оборототе то значит доллар на минимуме!это уже проходили лет 15 назад
дынин
 
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