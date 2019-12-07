У Національному банку України підрахували, що готівки в обігу стало на 10 мільярдів гривень менше, ніж на початку року.
Дивися повний текст Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:49
Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кількість готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 08:50
кто-то спрятал денежку и скупит валюту на минимуме!когда появятся новые 1000гр в свободном оборототе то значит доллар на минимуме!это уже проходили лет 15 назад
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