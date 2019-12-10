Про це сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.
Дивися повний текст НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32
НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32
От же ж шикаладний барига, все так розікрав що "Україна за останні три роки змогла знизити відношення держборгу до ВВП з 90% до майже 50%."!
Зрада-зрадна!
Ну, тепер у нових літс є що розкрадати.
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