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НБУ бачить більше позитиву
від зміцнення гривні

НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32

НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказав заступник глави НБУ Дмитро Сологуб.

Дивися повний текст НБУ бачить більше позитиву від зміцнення гривні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:32

От же ж шикаладний барига, все так розікрав що "Україна за останні три роки змогла знизити відношення держборгу до ВВП з 90% до майже 50%."!
Зрада-зрадна!
Ну, тепер у нових літс є що розкрадати.
andriyzhagun
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