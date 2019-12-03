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Розмір штрафів за невчасно
сплачений податок на прибуток

Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:08

Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток

Пропонуємо до обговорення:
У разі затримки сплати податку на прибуток до 30 к.дн. включно доведеться сплатити штраф у розмірі 10%.

Дивися повний текст Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:08

- Через него можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по следующим налогам. -

А потом придет следующая власть и опять все разобьет.
Мы уже когда то платили и налог и пенсионные одним счетом.
p_a_l
 
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