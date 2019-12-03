У разі затримки сплати податку на прибуток до 30 к.дн. включно доведеться сплатити штраф у розмірі 10%.
Дивися повний текст Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:08
Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Розмір штрафів за невчасно сплачений податок на прибуток.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:08
- Через него можно будет уплатить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), единый социальный взнос (ЕСВ), единый налог (ЕН), рентную плату, а также налоговый долг по следующим налогам. -
А потом придет следующая власть и опять все разобьет.
Мы уже когда то платили и налог и пенсионные одним счетом.
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