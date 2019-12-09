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Рада попередньо прийняла закон,
що забороняє колекторам...

Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:26

Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам...

Пропонуємо до обговорення:
За порушення передбачено адміністративний штраф

Дивися повний текст Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам залякувати боржників.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:26

и каким образом они собираются получить деньги с должников?
этим законом,по сути,предлагается простить долги и не беспокоить людей,потерявших совесть.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:36

через Суд
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:08

  Квесторе_поверніться написав:через Суд

тогда понятно почему не могут продать пулы должников обанкротившихся банков.
а история "Укргазбанк сообщил о попытке завладеть его имуществом путем использования мошеннических схем" вас не пугает? суд,написанный вами с большой буквы, это те же самые люди,с их слабостими,с их жадностью.
Tabak
 
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