За порушення передбачено адміністративний штраф
Дивися повний текст Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам залякувати боржників.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:26
Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада попередньо прийняла закон, що забороняє колекторам залякувати боржників.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:26
и каким образом они собираются получить деньги с должников?
этим законом,по сути,предлагается простить долги и не беспокоить людей,потерявших совесть.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:08
тогда понятно почему не могут продать пулы должников обанкротившихся банков.
а история "Укргазбанк сообщил о попытке завладеть его имуществом путем использования мошеннических схем" вас не пугает? суд,написанный вами с большой буквы, это те же самые люди,с их слабостими,с их жадностью.
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