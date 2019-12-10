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Україна стрімко нарощує темпи використання коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49
Пропонуємо до обговорення:
Україна нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів: за десять місяців обсяг використання коштів міжнародних фінансових організацій зріс на 7,6 млрд грн.
Дивися повний текст Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів - Мінфін
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49
МВФ в *опу уже послали, прям с телеэкрана. Народ в *опу послали. Жителей левобережной Украины послали все, кто только мог. Кого там дальше пошлют?
EMS уже 5 дней не доставляет посылку по Киеву с подарком для родителей! Ответ: левый берег мы возить не хотим. Будь проклято это государство и госслужащие! А всем нормальным пора уезжать хоть куда, только бы отсюда!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:14
О! Все як за часів Тимошенки:
* понабирали іноземну агентуру в свою партію
* понабираємо кредитів
* за рахунок кредитів та коштів на оборону піднімемо пенсії та соц виплати трохи - решту розварують
* підпишемо новий невигідний контракт по газу
Підняли старий сценарій схоже
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