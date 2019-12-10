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Україна стрімко нарощує
темпи використання коштів...

Україна стрімко нарощує темпи використання коштів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49

Україна стрімко нарощує темпи використання коштів...

Пропонуємо до обговорення:
Україна нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів: за десять місяців обсяг використання коштів міжнародних фінансових організацій зріс на 7,6 млрд грн.

Дивися повний текст Україна стрімко нарощує темпи використання коштів міжнародних партнерів - Мінфін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:14

О! Все як за часів Тимошенки:

* понабирали іноземну агентуру в свою партію
* понабираємо кредитів
* за рахунок кредитів та коштів на оборону піднімемо пенсії та соц виплати трохи - решту розварують
* підпишемо новий невигідний контракт по газу

Підняли старий сценарій схоже
silver_arrow_ua
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:41

  silver_arrow_ua написав:О! Все як за часів Тимошенки:

* понабирали іноземну агентуру в свою партію
* понабираємо кредитів
* за рахунок кредитів та коштів на оборону піднімемо пенсії та соц виплати трохи - решту розварують
* підпишемо новий невигідний контракт по газу

Підняли старий сценарій схоже

НЕ Вы не правы:
Деньги уходят со свистом.
https://24tv.ua/ru/kto_finansiruet_slug ... e_n1246339
На торжества, ёлки, б...(доступных женщин, "новые матрасы", отдых в Риксосе, Лазурном Берегу,.....)
Правда не туда, куда нужно:
https://news.finance.ua/ru/news/-/46173 ... -v-ukraine
Но всё вешается на "пенсионеров".
- Они много кушают.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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