Україна стрімко нарощує темпи використання коштів...
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* понабирали іноземну агентуру в свою партію * понабираємо кредитів * за рахунок кредитів та коштів на оборону піднімемо пенсії та соц виплати трохи - решту розварують * підпишемо новий невигідний контракт по газу
silver_arrow_ua написав:О! Все як за часів Тимошенки:
* понабирали іноземну агентуру в свою партію * понабираємо кредитів * за рахунок кредитів та коштів на оборону піднімемо пенсії та соц виплати трохи - решту розварують * підпишемо новий невигідний контракт по газу
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.