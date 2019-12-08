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Президент анонсував
підвищення пенсій

Президент анонсував підвищення пенсій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:15

Президент анонсував підвищення пенсій

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський анонсував підвищення пенсій для пенсіонерів залежно від їхнього віку.

Дивися повний текст Президент анонсував підвищення пенсій.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:15

интересно какое обоснование у этой дискриминации по возрасту... благодаря медицине продолжительность жизни растет, а человек (если мы например рано или поздно придем к накопительной системе) проедает накопленные на старость страховые взносы. Стало быть с годами пенсионеров возрастных будет все больше, нагрузка на ПФ сейчас и без того непомерная, а потом она будет еще выше. Думаю гений экономики ЗеВова не изобретет велосипед, а просто повысит налоги
redmax11
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