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"Борг Януковича": британський суд відклав винесення рішення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:39
Пропонуємо до обговорення:
Верховний Суд Сполученого Королівства завершив слухання остаточної апеляційної скарги щодо заяви Росії про винесення рішення проти України в порядку спрощеного провадження в судовій справі про єврооблігації на суму 3 млрд доларів США, які нібито були випущені України в грудні 2013 року, вирішивши відкласти винесення рішення на пізнішу дату.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:39
"которые якобы были выпущены Украиной в декабре 2013 года"
Журналистика уровень 5-й кАнал. А чо не так называемый?
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