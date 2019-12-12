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Зниження облікової ставки має
позитивно вплинути на курс...

Зниження облікової ставки має позитивно вплинути на курс...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:07

Зниження облікової ставки має позитивно вплинути на курс...

Пропонуємо до обговорення:
У свою чергу, прем'єр-міністр Олексій Гончарук зазначив, що таке пом'якшення монетарної політики центробанку стало підтвердженням стабільності економіки.

Дивися повний текст Зниження облікової ставки має позитивно вплинути на курс гривні - Милованов.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 12:07

Снижение стоимости заимствования денег напрямую ведет к увеличению объема денег в обороте. Увеличение лимита способствует спросу на валюту. С таким министром мне становится страшно за нашу экономику.
Leks
 
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