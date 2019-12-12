Про це повідомляє прес-служба глави держави.
Дивися повний текст Зеленський пропонує спростити отримання українського громадянства.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:43
Зеленський пропонує спростити отримання українського...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський пропонує спростити отримання українського громадянства.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:43
Все логично.
Только граждане Украины могут купить землю. Раздаем гражданство и лишаем украинцев земли...
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