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Зеленський пропонує спростити
отримання українського...

Зеленський пропонує спростити отримання українського...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:43

Зеленський пропонує спростити отримання українського...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Дивися повний текст Зеленський пропонує спростити отримання українського громадянства.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:43

Все логично.
Только граждане Украины могут купить землю. Раздаем гражданство и лишаем украинцев земли...
mulder_vik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:47

А если народ не захочет продавать землю, возьмут за кадык налогами на землю
p_a_l
 
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