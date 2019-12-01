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У Мінфіні назвали суму дефіциту
державного боргу за час...

У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:27

У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час незалежності.
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