Про це повідомила директор департаменту боргової політики Міністерства фінансів України Поліна Ярова.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час незалежності.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:27
У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінфіні назвали суму дефіциту державного боргу за час незалежності.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, MSN [Bot], vasiliybaybuz і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|