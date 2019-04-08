ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" підтвердила наміри завершити будівництво всіх об'єктів "Укрбуду".
Дивися повний текст Стало відомо, хто добудує всі об'єкти \"Укрбуду\".
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09
Стало відомо, хто добудує всі об'єкти "Укрбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто добудує всі об'єкти \"Укрбуду\".
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09
За чей счет будут достраивать, если на счетах Укрбуда нет денег? За деньги налогоплательщиков из бюджета? Киевгорстрой - государственная компания.
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