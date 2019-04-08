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Стало відомо, хто добудує
всі об'єкти "Укрбуду"

Стало відомо, хто добудує всі об'єкти "Укрбуду"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09

Стало відомо, хто добудує всі об'єкти "Укрбуду"

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" підтвердила наміри завершити будівництво всіх об'єктів "Укрбуду".

Дивися повний текст Стало відомо, хто добудує всі об'єкти \"Укрбуду\".
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09

За чей счет будут достраивать, если на счетах Укрбуда нет денег? За деньги налогоплательщиков из бюджета? Киевгорстрой - государственная компания.
mishatyunikov
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:05

mishatyunikov
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — лидер строительной отрасли Украины.
Это с их сайта. Точно аббревиатура ЧАО означает что компания государственная?
Vis
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09

Re: Стало відомо, хто добудує всі об'єкти

Достроит или не достроит - не важно. Главное поддерживать оптимизм инвесторов как можно дольше. В противном случае все застройщики пойдут по пути Укрбуда.
andrein
 
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