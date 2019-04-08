ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" підтвердила наміри завершити будівництво всіх об'єктів "Укрбуду".
Дивися повний текст Стало відомо, хто добудує всі об'єкти \"Укрбуду\".
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09
Стало відомо, хто добудує всі об'єкти "Укрбуду"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, хто добудує всі об'єкти \"Укрбуду\".
Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:09
За чей счет будут достраивать, если на счетах Укрбуда нет денег? За деньги налогоплательщиков из бюджета? Киевгорстрой - государственная компания.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:05
mishatyunikov
ЧАО «ХК «Киевгорстрой» — лидер строительной отрасли Украины.
Это с их сайта. Точно аббревиатура ЧАО означает что компания государственная?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:09
Re: Стало відомо, хто добудує всі об'єкти
Достроит или не достроит - не важно. Главное поддерживать оптимизм инвесторов как можно дольше. В противном случае все застройщики пойдут по пути Укрбуда.
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