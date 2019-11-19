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Збільшення планового обсягу
викупу валюти сповільнить...

Збільшення планового обсягу викупу валюти сповільнить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:10

Збільшення планового обсягу викупу валюти сповільнить...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшення Національним банком України (НБУ) планового обсягу викупу валюти в міжнародні валютні резерви з $ 30 млн до $ 50 млн в день буде сприяти уповільненню темпів ревальвації гривні, вважають банкіри.

Дивися повний текст Збільшення планового обсягу викупу валюти сповільнить темпи ревальвації гривні - банкіри.
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