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"Інтерпайп" спрямував на благоустрій набережної в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:16
Пропонуємо до обговорення:
Українська промислова компанія "Інтерпайп" наприкінці листопада завершила планові роботи з благоустрою частини території на міській набережній Нікополя (Дніпропетровська обл.), спрямувавши на ці цілі 3 млн грн.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:16
Пусть гнида дорогу сделает которую разбили эго фуры это ж надо метал возить фурами
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