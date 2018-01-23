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"Інтерпайп" спрямував на
благоустрій набережної в...

"Інтерпайп" спрямував на благоустрій набережної в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:16

"Інтерпайп" спрямував на благоустрій набережної в...

Пропонуємо до обговорення:
Українська промислова компанія "Інтерпайп" наприкінці листопада завершила планові роботи з благоустрою частини території на міській набережній Нікополя (Дніпропетровська обл.), спрямувавши на ці цілі 3 млн грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 19:16

Пусть гнида дорогу сделает которую разбили эго фуры это ж надо метал возить фурами
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