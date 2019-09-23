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Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економічний експерт Віктор Скаршевський.
Дивися повний текст Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу долара в Україні
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R2
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57
3 млрд это уже не деньги? ))))
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buratinyo
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R2