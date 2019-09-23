Про це розповів економічний експерт Віктор Скаршевський.
Дивися повний текст Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу долара в Україні.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:56
Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу долара в Україні.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:14
buratinyo
Нет, конечно, по сравнению с халявными ОГВЗ это - ничто!!!
Додано: Суб 14 гру, 2019 00:38
экономический эксперт Виктор Скаршевский, 3 млрд это не деньги?
Да за такие слова Вас бы в вашей стране выпороли и трудоустроили дворником.
Додано: Суб 14 гру, 2019 05:45
Деньги конечно, но и контракт продлять на условиях рашки тоже не лучший вариант.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Додано: Суб 14 гру, 2019 06:25
Кацапы больше потеряют
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
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