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Транзит газу під питанням:
чого очікувати від курсу...

Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:56

Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів економічний експерт Віктор Скаршевський.

Дивися повний текст Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу долара в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:57

3 млрд это уже не деньги? ))))
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:14

buratinyo

Нет, конечно, по сравнению с халявными ОГВЗ это - ничто!!!
sensei
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:38

экономический эксперт Виктор Скаршевский, 3 млрд это не деньги?
Да за такие слова Вас бы в вашей стране выпороли и трудоустроили дворником.
hazanovich_alexey
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 05:45

  buratinyo написав:3 млрд это уже не деньги? ))))

Деньги конечно, но и контракт продлять на условиях рашки тоже не лучший вариант.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 06:25

  hazanovich_alexey написав:экономический эксперт Виктор Скаршевский, 3 млрд это не деньги?
Да за такие слова Вас бы в вашей стране выпороли и трудоустроили дворником.

Кацапы больше потеряют

Крупнейшие убытки в случае прекращения транзита понесет «Газпром», считают в университете. Потери российской компании из-за сокращения поставок газа оцениваются в 3,4 миллиарда евро.

https://lenta.ru/news/2019/12/09/gazprom/
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:50

  Ukrainian написав:
  hazanovich_alexey написав:экономический эксперт Виктор Скаршевский, 3 млрд это не деньги?
Да за такие слова Вас бы в вашей стране выпороли и трудоустроили дворником.

Кацапы больше потеряют

Крупнейшие убытки в случае прекращения транзита понесет «Газпром», считают в университете. Потери российской компании из-за сокращения поставок газа оцениваются в 3,4 миллиарда евро.

https://lenta.ru/news/2019/12/09/gazprom/


Потерять то потеряют, но у них потом єти потери будет чем компенсировать, а вот что будет с ГТС без нужніх обьемов после запуска СП-2 это вопрос...я думаю они затянут заключение сделки до весны, а пока будут качать газ в Европу без всякого соглашения, чтобы потом добится нужных для них условий договора, они так качали газ в Армению через территорию Грузии в течеине нескольких месяцев
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:55

  Ukrainian написав:
  hazanovich_alexey написав:экономический эксперт Виктор Скаршевский, 3 млрд это не деньги?
Да за такие слова Вас бы в вашей стране выпороли и трудоустроили дворником.

Кацапы больше потеряют

Крупнейшие убытки в случае прекращения транзита понесет «Газпром», считают в университете. Потери российской компании из-за сокращения поставок газа оцениваются в 3,4 миллиарда евро.

https://lenta.ru/news/2019/12/09/gazprom/


То что кацапы потеряют 3 миллиарда мне не жалко, то что мы потеряем даже 500 миллионов - жалко.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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