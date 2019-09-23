Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...
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Деньги конечно, но и контракт продлять на условиях рашки тоже не лучший вариант.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД
Потерять то потеряют, но у них потом Эти потери будет чем компенсировать, а вот что будет с ГТС без нужных обьемов после запуска СП-2 это вопрос...я думаю они затянут заключение сделки до весны, а пока будут качать газ в Европу без всякого соглашения, чтобы потом добиться более выгодных условий договора, они так качали газ в Армению через территорию Грузии в течеине нескольких месяцев
Востаннє редагувалось antikkristall в Суб 14 гру, 2019 16:19, всього редагувалось 1 раз.
antikkristall написав:Потерять то потеряют, но у них потом Эти потери будет чем компенсировать, а вот что будет с ГТС без нужных обьемов после запуска СП-2 это вопрос...я думаю они затянут заключение сделки до весны, а пока будут качать газ в Европу без всякого соглашения, чтобы потом добиться более выгодных условий договора, они так качали газ в Армению через территорию Грузии в течеине нескольких месяцев
Если с нового года не перекроют транзит, то без контракта Украина не должна пропускать газ в Европу, а закачивать в свои хранилища. Тогда тянуть до весны для цап-царапии – не вариант, поскольку будут нарушены контракты по поставкам газа европейским партнерам, а это миллиардные иски и потеря рынков.
antikkristall написав:Потерять то потеряют, но у них потом Эти потери будет чем компенсировать, а вот что будет с ГТС без нужных обьемов после запуска СП-2 это вопрос...я думаю они затянут заключение сделки до весны, а пока будут качать газ в Европу без всякого соглашения, чтобы потом добиться более выгодных условий договора, они так качали газ в Армению через территорию Грузии в течеине нескольких месяцев
Если с нового года не перекроют транзит, то без контракта Украина не должна пропускать газ в Европу, а закачивать в свои хранилища. Тогда тянуть до весны для цап-царапии – не вариант, поскольку будут нарушены контракты по поставкам газа европейским партнерам, а это миллиардные иски и потеря рынков.
Вот этим и надо воспользоваться и натянуть Кацов по самые томаты
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Yuri_T,pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, ЛАД