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Транзит газу під питанням:
чого очікувати від курсу...

Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:06

  Schmit написав:Если с нового года не перекроют транзит, то без контракта Украина не должна пропускать газ в Европу, а закачивать в свои хранилища.


Насколько я понимаю, Украина присоединилась к очередному европейскому энергопакету, по которому свободные транзитные мощности она обязалась выставлять на открытый аукцион.
Я даже догадываюсь, кто подаст заявку на покупку на этом аукционе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:17

  freeze написав:
  Schmit написав:Если с нового года не перекроют транзит, то без контракта Украина не должна пропускать газ в Европу, а закачивать в свои хранилища.


Насколько я понимаю, Украина присоединилась к очередному европейскому энергопакету, по которому свободные транзитные мощности она обязалась выставлять на открытый аукцион.
Я даже догадываюсь, кто подаст заявку на покупку на этом аукционе.

В таком случае контракт вообще не нужен?
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 23:26

  Schmit написав:
  freeze написав:
  Schmit написав:Если с нового года не перекроют транзит, то без контракта Украина не должна пропускать газ в Европу, а закачивать в свои хранилища.


Насколько я понимаю, Украина присоединилась к очередному европейскому энергопакету, по которому свободные транзитные мощности она обязалась выставлять на открытый аукцион.
Я даже догадываюсь, кто подаст заявку на покупку на этом аукционе.

В таком случае контракт вообще не нужен?


Я все-таки не спец по этому вопросу, просто читал об этом в СМИ, но контракт это стабильность, а на аукцион выставляются только свободные не выкупленные мощности.
У нас тут столько специалистов по газу, думаю, подтянутся более подробно расскажут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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  #<12
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