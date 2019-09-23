Транзит газу під питанням: чого очікувати від курсу...

Насколько я понимаю, Украина присоединилась к очередному европейскому энергопакету, по которому свободные транзитные мощности она обязалась выставлять на открытый аукцион.
Я даже догадываюсь, кто подаст заявку на покупку на этом аукционе.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 23:06
Насколько я понимаю, Украина присоединилась к очередному европейскому энергопакету, по которому свободные транзитные мощности она обязалась выставлять на открытый аукцион.
Я даже догадываюсь, кто подаст заявку на покупку на этом аукционе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:17
В таком случае контракт вообще не нужен?
Додано: Суб 14 гру, 2019 23:26
Я все-таки не спец по этому вопросу, просто читал об этом в СМИ, но контракт это стабильность, а на аукцион выставляются только свободные не выкупленные мощности.
У нас тут столько специалистов по газу, думаю, подтянутся более подробно расскажут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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