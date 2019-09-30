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Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:58
Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу та запропонує свiй варiант ставок "зеленого" тарифу.
Дивися повний текст Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок \"зеленого\" тарифу
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:58
Шо зелёные, деньги того... Кончились?
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straponesa
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