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Нацкомiciя з тарифiв запропонувала
свiй варiант ставок...

Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:58

Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок...

Пропонуємо до обговорення:
НКРЕКП не пiдтримує прописаний у законопроєктi №2543 сценарій реструктуризації "зеленого" тарифу та запропонує свiй варiант ставок "зеленого" тарифу.

Дивися повний текст Нацкомiciя з тарифiв запропонувала свiй варiант ставок \"зеленого\" тарифу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:58

Шо зелёные, деньги того... Кончились?
straponesa
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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