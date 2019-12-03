Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що треба розрізняти самозайнятих ФОПів.
Дивися повний текст Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00
Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00
В Маркорової з логікою трохи погано. Беремо будь яку дію з її пропозиції - "“С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть “белым” и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим." - і замість 100-1000 людей, з котрих кожен платить в середньому 2500грн прямого податку в місяць в результаті буде 0, як від цього виграє економіка?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:36
Re: Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
Она, типа, не в курсе разницы между уклонением от налогов (т.е. тупо не платить) и оптимизацией уплаты налогов в рамках законодательства. На последнем стоит любой успешный бизнес и за лучшую оптимизацию неплохо платит своим бухам и юристам. Но может в "любом базовом учебнике" написано и как-то иначе.
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