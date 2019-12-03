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Маркарова розповіла, що
робити з айтішниками-ФОПами

Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00

Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами

Пропонуємо до обговорення:
Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що треба розрізняти самозайнятих ФОПів.

Дивися повний текст Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00

В Маркорової з логікою трохи погано. Беремо будь яку дію з її пропозиції - "“С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть “белым” и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим." - і замість 100-1000 людей, з котрих кожен платить в середньому 2500грн прямого податку в місяць в результаті буде 0, як від цього виграє економіка?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:36

Re: Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами

Она, типа, не в курсе разницы между уклонением от налогов (т.е. тупо не платить) и оптимизацией уплаты налогов в рамках законодательства. На последнем стоит любой успешный бизнес и за лучшую оптимизацию неплохо платит своим бухам и юристам. Но может в "любом базовом учебнике" написано и как-то иначе.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:24

moveton

это не оптимизация, это тупо уклонение. Люди - нaемне рабочие, приходят в офис, а их на другую систему сажают налогов, тупое уклонение!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 02:10

Kripo, люди - предприниматели. У них и справка есть. Ссылочку на закон, запрещающий предпринимателям приходить в офис, в студию! Пока такое не запрещено, все налоги платятся по закону без всяких уклонений.

Уклонение от налогов - это оформление в виде наёмных рабочих на минимальную ЗП с выплатой остального в конвертах. Бюджет получает в абсолютном выражении дулю и дополнительно платит таким рабочим субсидии. Зато "справедливо", ведь НДФЛ и пенсионные взносы уплачены, как положено наёмным рабочим.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 14 гру, 2019 02:32, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 02:31

  Kripo написав:moveton

это не оптимизация, это тупо уклонение. Люди - нaемне рабочие, приходят в офис, а их на другую систему сажают налогов, тупое уклонение!


Ухилення - це 0%, інша система оподаткування (яка не заборонена законом) - оптимізація податків. Більшість ІТшників працюють напряму на іноземного замовника і тут сплачують послуги за обслуговування офісу, по факту - в Україні великі коворкінги, і вони отримують гроші за оренду - все.
dinozavrik
 
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