Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що треба розрізняти самозайнятих ФОПів.
Дивися повний текст Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00
Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:00
В Маркорової з логікою трохи погано. Беремо будь яку дію з її пропозиції - "“С другой стороны, в любом базовом учебнике написано, что бизнес-модель не может базироваться на уклонении от уплаты налогов, и если бизнес не может быть “белым” и при этом зарабатывать, то это не бизнес, а его владелец должен заняться чем-то другим." - і замість 100-1000 людей, з котрих кожен платить в середньому 2500грн прямого податку в місяць в результаті буде 0, як від цього виграє економіка?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:36
Re: Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
Она, типа, не в курсе разницы между уклонением от налогов (т.е. тупо не платить) и оптимизацией уплаты налогов в рамках законодательства. На последнем стоит любой успешный бизнес и за лучшую оптимизацию неплохо платит своим бухам и юристам. Но может в "любом базовом учебнике" написано и как-то иначе.
Додано: Суб 14 гру, 2019 01:24
moveton
это не оптимизация, это тупо уклонение. Люди - нaемне рабочие, приходят в офис, а их на другую систему сажают налогов, тупое уклонение!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Суб 14 гру, 2019 02:10
Kripo, люди - предприниматели. У них и справка есть. Ссылочку на закон, запрещающий предпринимателям приходить в офис, в студию! Пока такое не запрещено, все налоги платятся по закону без всяких уклонений.
Уклонение от налогов - это оформление в виде наёмных рабочих на минимальную ЗП с выплатой остального в конвертах. Бюджет получает в абсолютном выражении дулю и дополнительно платит таким рабочим субсидии. Зато "справедливо", ведь НДФЛ и пенсионные взносы уплачены, как положено наёмным рабочим.
Востаннє редагувалось moveton в Суб 14 гру, 2019 02:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 14 гру, 2019 02:31
Ухилення - це 0%, інша система оподаткування (яка не заборонена законом) - оптимізація податків. Більшість ІТшників працюють напряму на іноземного замовника і тут сплачують послуги за обслуговування офісу, по факту - в Україні великі коворкінги, і вони отримують гроші за оренду - все.
Додано: Суб 14 гру, 2019 06:49
Уклонение - это когда государство не знат о полученных человеком доходах. А когда знает, но не может обложить их налогом, потому что человек использовал лазейки в законодательстве - это "оптимизация"
Денег государство а обоих случаях не получает, но оптимизация, если при этом закон не нарушен, - это не преступление
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:50
Re: Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
У вас все перепуталось.
Предприниматели это люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью за свой страх и риск, за свои ресурсы, по собственной инициативе и несущие материальную ответственность в случае неудачи.
С какого боку тут наемная братва, приходящая ежедневно в офис работодателя, который говорит им что делать, обеспечивает орудиями производства и регулярными выплатами ?
В податковом кодексе все подробно описано, кто такой ФОП, чем может заниматься, а чем нет.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:03
|