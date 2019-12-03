Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами

Додано: Суб 14 гру, 2019 01:24

moveton



это не оптимизация, это тупо уклонение. Люди - нaемне рабочие, приходят в офис, а их на другую систему сажают налогов, тупое уклонение!

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.