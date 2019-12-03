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Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:10
Маркарова написав:Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать
Люто плюсую.
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