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Маркарова розповіла, що
робити з айтішниками-ФОПами

Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:10

Маркарова написав:Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать

Люто плюсую.
M-A-X
 
Повідомлень: 1660
З нами з: 08.10.15
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