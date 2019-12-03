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Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:10
Маркарова написав:Я считаю, что налоги на зарплату и НДФЛ надо уменьшать
Люто плюсую.
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M-A-X
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Додано: Суб 14 гру, 2019 15:37
freeze написав:
moveton написав:люди - предприниматели. У них и справка есть. Ссылочку на закон, запрещающий предпринимателям приходить в офис, в студию! .
У вас все перепуталось.
Предприниматели это люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью за свой страх и риск, за свои ресурсы, по собственной инициативе и несущие материальную ответственность в случае неудачи.
С какого боку тут наемная братва, приходящая ежедневно в офис работодателя, который говорит им что делать, обеспечивает орудиями производства и регулярными выплатами ?
В податковом кодексе все подробно описано, кто такой ФОП, чем может заниматься, а чем нет.
Эта такая же схема, как и та, которую вы вроде как планируете со своим бизнесом. Вас же применение вашей тайной схемы для своего бизнеса не смущает? Почему тогда должны смущатся ИТ конторы?
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curiousobro
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:43
жижиталізація податки в айфоні)
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orestkohutkevych
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:15
freeze написав:
moveton написав:люди - предприниматели. У них и справка есть. Ссылочку на закон, запрещающий предпринимателям приходить в офис, в студию! .
У вас все перепуталось.
Предприниматели это люди, занимающиеся предпринимательской деятельностью за свой страх и риск, за свои ресурсы, по собственной инициативе и несущие материальную ответственность в случае неудачи.
С какого боку тут наемная братва, приходящая ежедневно в офис работодателя, который говорит им что делать, обеспечивает орудиями производства и регулярными выплатами ?
В податковом кодексе все подробно описано, кто такой ФОП, чем может заниматься, а чем нет.
Если IT начнуть платить 20+% то ринок станет невигоден для компаний и бистренько всех в польшу переведут
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sopkotomhu
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:27
sopkotomhu написав:
Если IT начнуть платить 20+% то ринок станет невигоден для компаний и бистренько всех в польшу переведут
А в Польше они тоже ФОПами будут?
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M-A-X
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:28
sopkotomhu написав:
Если IT начнуть платить 20+% то ринок станет невигоден для компаний и бистренько всех в польшу переведут
Остальные компании, как я понимаю, обречены платить 20+ или закрывать предприятия.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:29
В Польше ФОП платит 19%, по этому все наши айтишнеги оформлены там как сотрудники и получают по белому меньше чем в Киеве, и даже при этом многие не собираются возвращается. Если правительство лишит тех кто ещё здесь даже такого призрачного преимущества боюсь уедут все.
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adikali
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Додано: Суб 14 гру, 2019 20:44
adikali написав:
В Польше ФОП платит 19%, по этому все наши айтишнеги оформлены там как сотрудники и получают по белому меньше чем в Киеве, и даже при этом многие не собираются возвращается. Если правительство лишит тех кто ещё здесь даже такого призрачного преимущества боюсь уедут все.
1. И много наших айтишников в Польше?
2. Получают меньше на сколько?
А смысл тогда ехать?
Для наемных сотрудников, годовой заработок которых более 85 528 злотых – ставка налога 32%.
3. Может и в Украине ликвидировать упрощенку в текущем виде. Все будут довольны. Не будет злоупотреблений. Будет как в Европе.
Другое дело, пострадают многие люди, не занимающиеся злоупотреблениями.
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