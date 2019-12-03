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Маркарова розповіла, що
робити з айтішниками-ФОПами

Маркарова розповіла, що робити з айтішниками-ФОПами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 14:08

  M-A-X написав:
  sopkotomhu написав:Если IT начнуть платить 20+% то ринок станет невигоден для компаний и бистренько всех в польшу переведут

А в Польше они тоже ФОПами будут?

Ні, але в Польщі за ті податки вони отримають зразу доступ до дешевих приватних садочків, хорошої інфраструктуру, можливостей швидко та зручноподорожувати Європою, продовжувати перелік?
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2019 18:24

dinozavrik
Так, продовжіть будь-ласка. Оскільки, перелік швидше за все не буде довгим. Доречі, про дешеві приватні садочки - смішно :).

Ще згадайте ціни на нерухомість і її оренду, на сферу послуг. Ну от скажіть чесно, Ви там жили? Знаєте, скільки коштує підстригтись, чи машину наприклад помити? Ну от машину купити наприклад дешевше (якщо вже не нова, бо нові по ціні такі самі як і в нас), а обслуговувати її дорожче, та й паливо теж дорожче.
А так - в загальному в Польші зарплати в ІТ дійсно нижчі ніж в Україні процентів на 20-30 (чистими) через податки.

У Польші плюс - що не далеко, мова і менталітет людей дещо схожі, простіше адаптуватись і не далеко їздити в гості до рідних. Дуже великим попитом Польща користувалась у 14-15 роках під час бойових дій і мобілізації. Але в загальному - не найкращий варіант, що підтверджується тим, що самі поляки їдуть далі на захід, а кількість емігруючих до Польщі айтішників з 16-го року різко скоротилась.
Kanarej
 
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