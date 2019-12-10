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Голова Ради НБУ підозрює
правління регулятора в саботажі

Голова Ради НБУ підозрює правління регулятора в саботажі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:10

Голова Ради НБУ підозрює правління регулятора в саботажі

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook глава Ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Голова Ради НБУ підозрює правління регулятора в саботажі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:10

Опять экспортеры попросили. Вот неугомонные.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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