Компанії China Standard Software (CS2C) і Tianjin Kylin Information (TKC) спільно створять вітчизняну операційну систему.
Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40
Китай створює власну операційну систему
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Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40
Linux? Понятненько)) в России тоже пытались, но даже пиратский дырявый виндовс забороть не смогли
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