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Китай створює власну
операційну систему

Китай створює власну операційну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40

Китай створює власну операційну систему

Пропонуємо до обговорення:
Компанії China Standard Software (CS2C) і Tianjin Kylin Information (TKC) спільно створять вітчизняну операційну систему.

Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40

Linux? Понятненько)) в России тоже пытались, но даже пиратский дырявый виндовс забороть не смогли
redmax11
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