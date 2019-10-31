Компанії China Standard Software (CS2C) і Tianjin Kylin Information (TKC) спільно створять вітчизняну операційну систему.
Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40
Китай створює власну операційну систему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40
Linux? Понятненько)) в России тоже пытались, но даже пиратский дырявый виндовс забороть не смогли
Додано: Нед 15 гру, 2019 10:40
Re: Китай створює власну операційну систему
Та вЫ шо..Linux то "исконно руззькая ОС"...как честно ворованные китайские пельмени превратились в исконно "сибирские" а Пиннокио стал скреповым Буратино, ну Санта Клаус после внедрения еще одной дополнительной хромосомы отвечающей за скрепы превратился в алкаша Деда Мороза..ведь ничто не помешало честно ворованным процесоорам SPARC от Sun Microsystems стать исконно "руззькими процессорами" Эльбрус и Байкал)).
Ли́нус То́рвальдс где родился ? Хельсинки, Финляндия от так то.. ну а всем известно что Финляндия это исконно руззькая земля. И прабабушка Линуса однозначно имела связи со скрепоносом Ломоносовым.. вот от туда в него и попал "руззький дух" что позволил создать исконно руззький Linux))).... Ну а кто не согласен тот агент гАсдепа и либерал продавшийся рептилоидам)).
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