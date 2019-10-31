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Китай створює власну
операційну систему

Китай створює власну операційну систему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40

Китай створює власну операційну систему

Пропонуємо до обговорення:
Компанії China Standard Software (CS2C) і Tianjin Kylin Information (TKC) спільно створять вітчизняну операційну систему.

Дивися повний текст Китай створює власну операційну систему.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:40

Linux? Понятненько)) в России тоже пытались, но даже пиратский дырявый виндовс забороть не смогли
redmax11
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 10:40

Re: Китай створює власну операційну систему

  redmax11 написав:Linux? Понятненько)) в России тоже пытались
Та вЫ шо..Linux то "исконно руззькая ОС"...как честно ворованные китайские пельмени превратились в исконно "сибирские" а Пиннокио стал скреповым Буратино, ну Санта Клаус после внедрения еще одной дополнительной хромосомы отвечающей за скрепы превратился в алкаша Деда Мороза..ведь ничто не помешало честно ворованным процесоорам SPARC от Sun Microsystems стать исконно "руззькими процессорами" Эльбрус и Байкал)).
Ли́нус То́рвальдс где родился ? Хельсинки, Финляндия от так то.. ну а всем известно что Финляндия это исконно руззькая земля. И прабабушка Линуса однозначно имела связи со скрепоносом Ломоносовым.. вот от туда в него и попал "руззький дух" что позволил создать исконно руззький Linux))).... Ну а кто не согласен тот агент гАсдепа и либерал продавшийся рептилоидам)).
Джон
 
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