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Межі Києва можуть змінитися

Межі Києва можуть змінитися
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:44

Межі Києва можуть змінитися

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Київради.

Дивися повний текст Межі Києва можуть змінитися.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:46

а что куда отойдет?конкретнее моно=кто вкурсе?что там наши БОРЩАГОВКИ
дынин
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:02

С ОШИБКАМИ пишут ни русского, ни украинского ГАНЬБА.
alekc_sizov
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