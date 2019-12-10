Про це повідомляє прес-служба Київради.
Дивися повний текст Межі Києва можуть змінитися.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:44
Межі Києва можуть змінитися
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Дивися повний текст Межі Києва можуть змінитися.
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:46
а что куда отойдет?конкретнее моно=кто вкурсе?что там наши БОРЩАГОВКИ
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