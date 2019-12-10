Про це повідомляє прес-служба Київради.
Дивися повний текст Межі Києва можуть змінитися.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:44
Межі Києва можуть змінитися
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Дивися повний текст Межі Києва можуть змінитися.
Додано: Суб 14 гру, 2019 09:46
а что куда отойдет?конкретнее моно=кто вкурсе?что там наши БОРЩАГОВКИ
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:38
alekc_sizov
can you instead of teaching others learn some foreign language?
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:18
Киевгорсовету понадобилось 25 лет, чтобы определить и согласовать границы города с большинством соседних сельских и поселковых советов. Сколько теперь будет тянуть ВРУ с принятием закона неизвестно. Но золотое время уже упущено, пик стоимости земли пройден десять лет назад. Сейчас строй - не хочу, покупателей нет.
А жителям сёл определённо повезёт, проезд будет дешевле, недвига подрастёт, доступность городских больниц , детсадов, школ и аварийных служб.
Кроме того, селяне станут счастливыми обладателями приватизированных приусадебных участков г. Киева площадью 25 соток, против 4 соток у коренных киевлян.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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