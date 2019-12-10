Межі Києва можуть змінитися

Додано: Суб 14 гру, 2019 11:18

Киевгорсовету понадобилось 25 лет, чтобы определить и согласовать границы города с большинством соседних сельских и поселковых советов. Сколько теперь будет тянуть ВРУ с принятием закона неизвестно. Но золотое время уже упущено, пик стоимости земли пройден десять лет назад. Сейчас строй - не хочу, покупателей нет.

А жителям сёл определённо повезёт, проезд будет дешевле, недвига подрастёт, доступность городских больниц , детсадов, школ и аварийных служб.

Кроме того, селяне станут счастливыми обладателями приватизированных приусадебных участков г. Киева площадью 25 соток, против 4 соток у коренных киевлян.

Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.