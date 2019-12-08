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Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 10:25
Пропонуємо до обговорення:
Від початку року працівники патрульної поліції столичної області виписали водіям 24 494 штрафи за порушення швидкості руху.
Дивися повний текст Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за перевищення швидкості
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