Від початку року працівники патрульної поліції столичної області виписали водіям 24 494 штрафи за порушення швидкості руху.
Дивися повний текст Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за перевищення швидкості.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:25
Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за...
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Дивися повний текст Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за перевищення швидкості.
Додано: Суб 14 гру, 2019 11:27
Надо больше штрафовать - как летали по улицам "шумахеры" так и летают.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
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