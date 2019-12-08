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Столичним водіям виписали
майже 25 тис. штрафів за...

Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:25

Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку року працівники патрульної поліції столичної області виписали водіям 24 494 штрафи за порушення швидкості руху.

Дивися повний текст Столичним водіям виписали майже 25 тис. штрафів за перевищення швидкості.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:27

Надо больше штрафовать - как летали по улицам "шумахеры" так и летают.
Комиков всё больше и больше, публике всё грустнее и грустнее.
warlamp
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 21:55

Согласен, штрафовать, штрафовать и ещё раз штрафовать, иначе ничего не изменится. Как летает поток по городу, так и летает, ничего не изменилось после ввода новых ограничений.
kronastius
 
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