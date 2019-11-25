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Наступного тижня відбудються
три суди у справах Приватбанку

Наступного тижня відбудються три суди у справах Приватбанку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:57

Наступного тижня відбудються три суди у справах Приватбанку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Наступного тижня відбудються три суди у справах Приватбанку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:57

Абанк это филиал привата там не только ПО идентичное там даже люди привата работали но завтра наши шлюшки будут слепы...
l4567
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:08

Re: Наступного тижня відбудються три суди у справах Приватба

l4567 написав:Абанк это филиал привата там не только ПО идентичное там даже люди привата работали но завтра наши шлюшки будут слепы...
Уже давным давно нет
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 16:34

В третью годовщину национализации Приватбанка будут рассматриваться два ключевых иска – обозреватель
...если олигарх выиграет в судах у государства и вернет себе банк, и сможет избежать наказания за многолетнее мошенничество, Украина и ее действующая власть, с точки зрения международных партнеров, да и в глазах своего населения, окажутся совершенно несостоятельными — failed state.
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Повідомлення Додано: Нед 15 гру, 2019 08:53

не смішіться! лише суд Льондона!
честь, гідність і репутація бєні - та він їх ніколи не мав.
йому всі завжди щось винні.
igorbuda52
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