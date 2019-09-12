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Куди і як часто подорожують українці (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 12:30
Пропонуємо до обговорення:
Кількість внутрішніх подорожей Україною зменшилась: цьогоріч цей показник знизився до 56%.
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