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Куди і як часто подорожують
українці (опитування)

Куди і як часто подорожують українці (опитування)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:30

Куди і як часто подорожують українці (опитування)

Пропонуємо до обговорення:
Кількість внутрішніх подорожей Україною зменшилась: цьогоріч цей показник знизився до 56%.

Дивися повний текст Куди і як часто подорожують українці (опитування).
R2
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