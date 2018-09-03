Кошти на пільгових рахунках для оплати комунальних послуг в особистому кабінеті «Ощадбанку» не відображаються із технічних причин.
Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку».
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Додано: Суб 14 гру, 2019 12:49
Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку».
Додано: Суб 14 гру, 2019 15:47
А почему до сих пор за октябрь месяц льготные средства не перечислили Ощадбанка. Что тоже скомуниздили.
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:39
Re: Чому не відображається субсидія на рахунку «Ощадбанку»
Теперь все платят по-честному.
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