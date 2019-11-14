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Субсидії готівкою: у
Мінсоцполітики приготували зміни...

Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 13:22

Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики ініціює зміни, що дозволять пільговикам переходити на готівкову форму впродовж всього опалювального сезону.

Дивися повний текст Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни для пільговиків.
R2
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