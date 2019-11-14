|
|
Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 14 гру, 2019 13:22
Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики ініціює зміни, що дозволять пільговикам переходити на готівкову форму впродовж всього опалювального сезону.
Дивися повний текст Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни для пільговиків
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92367
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 129 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему