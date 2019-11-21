Мінсоцполітики ініціює зміни, що дозволять пільговикам переходити на готівкову форму впродовж всього опалювального сезону.
Дивися повний текст Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни для пільговиків.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 13:22
Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Субсидії готівкою: у Мінсоцполітики приготували зміни для пільговиків.
Додано: Суб 14 гру, 2019 22:41
Минсоцполитики абсолютно провалило монетизацию льгот. Пенсионеры льготники в панике, СМС и персональных счетов нет, Ощадбанк и коммунальные службы в полной прострации. Никто ничего объяснить не может, т.к. сами ещё не получили никаких разъяснений. Полный абзац!!!
Правительства были разные, но нынешнее всех переплюнуло.
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