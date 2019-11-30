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Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на...
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07
Пропонуємо до обговорення:
Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі в рамках спільного проекту з Schlumberger. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст Нафтогаз почав буріння надглибокої свердловини на Шебелинському родовищі
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Додано: Суб 14 гру, 2019 14:07
На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 16:27
veberr06 написав:
На цю тему: Україна у Давосі підписала газову угоду з Shell Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року.підписано угоду між компанією Shell і компанією «Надра Юзовська» про розподіл продукції від видобування сланцевого газу на Юзовській площі в Харківській і Донецькій областях.
А потім війна....
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