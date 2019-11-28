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Богуслаєв підтвердив продаж
китайській компанії "Мотор Січ"

Богуслаєв підтвердив продаж китайській компанії "Мотор Січ"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 14:41

Богуслаєв підтвердив продаж китайській компанії "Мотор Січ"

Пропонуємо до обговорення:
Про це він розповів представникам ЗМІ 13 грудня під час їх перебування на підприємстві, передає Укрінформ.

Дивися повний текст Богуслаєв підтвердив продаж китайській компанії \"Мотор Січ\".
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как отреагировала биржа ( http://www.ux.ua ) - как изменилась цена на бирже?
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